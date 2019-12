Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke

Traditionelles Weihnachtsbasteln in der Altacher Bibliothek

Altach. Während des Jahres ist die Altacher Bibliothek ein viel frequentierter Anziehungspunkt junger und auch älterer Leseratten. Zweimal im Jahr, jeweils zu Ostern und zu Weihnachten verwandelt sich die Bücherei in eine große Bastelstube für die Erst – und Zweitklässler. Die Termine sind allesamt bereits im Vorfeld ausgebucht. Dieses Jahr machte man sich an die Produktion eigener Weihnachtskarten in allen Formen und Farben. Das nötige Material wurde dabei aus einer alten Ausgabe von Pipi Langstrumpf entnommen. Das Buch hatte bereits mehr als deutliche Gebrauchsspuren vom oftmaligen Ausleihen und wurde so einer sinnvollen Recyclingmaßnahme zugeführt. Das Büchereiteam rund um Leiterin Wilma Schneller stand den Kindern bei der Umsetzung mit Rat und Tat zu Seite und so entstanden binnen kürzester Zeit die fertigen kleinen Kunstwerken. Ein Aufenthalt in der Bibliothek wäre aber unvollständig ohne die passende Geschichte. Dieses Jahr lauschten die Kinder in der Pause der Erzählung von „Henri und Henriette feiern Weihnachten”. Gut eingebürgert hat sich auch die Tradition der gesunden Jause, bestehend aus Brot, Äpfeln, Wasser und Saft. Am Ende durften die Teilnehmer ihre fertigen Basteleine mit nach Hause nehmen, wo sich wohl in wenigen Tagen der eine oder andere Elternteil darüber freuen wird. CEG