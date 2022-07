Selbstgeerntet schmeckt am Besten

Pädagogisches Förderzentrum pflanzt im Stadtgarten und erntet gesunde Schuljause

Heuer rückten Schülerinnen und Schüler der Förderklasse Fö4 des PFZ bereits mehrere Male mit ihren Lehrpersonen in den Stadtgarten aus. Mit Gießkanne, Eimer, Rechen und Schaufel fühlen sich Mahadi, Can, Helal, Nadine und Arda in ihrem persönlichen „Revier“ des Stadtgartens sichtbar wohl. Gemeinsam wurde heuer allerhand gepflanzt.