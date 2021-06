Selbstgebasteltes für den Papa

Am kommenden Sonntag ist Vatertag. Die Kinder im Kindergarten Rheindorf sind Bestens für diesen Feiertag vorbereitet.

Lustenau Am Basteltisch der „Flohbox“-Gruppe im Kindergarten Rheindorf werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Kinder zeichnen ihren Papa, genauso, wie sie ihn sehen. Die einen sind schon fertig, die anderen müssen noch das eine oder andere ergänzen. Ein eigens beantworteter Steckbrief verrät, wie alt ihre Papas sind, wie sie aussehen, welchen Beruf sie ausüben und was sie sonst noch so alles können. „Die Kinder basteln sehr gerne für ihre Väter. Alle möchten ein wunderschönes Geschenk am Sonntag übergeben“, erklärt die Kindergartenpädagogin Judith Hämmerle (41) aus Lustenau. Eifrig arbeiteten die Kinder deshalb an ihren Geschenken und sind nun bereit, ihren Papas eine Freude zu machen.