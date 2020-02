Selbstbewusste Dornbirner vor schwieriger Aufgabe

Mit dem Heimspiel am Sonntag beginnen für die Dornbirner die harten Februar-Wochen.

Nach zwei Niederlagen in Serie reisen die Seeländer mental leicht angeschlagen zum Doppelwochenende ins Ländle. Am Vortag noch in Wolfurt, so hoffen die Dornbirner am Sonntag in der Stadthalle auf müde Beine der Schweizer. Aufpassen müssen die Hausherren vor allem auf Pascal Kissling, der sich nach seiner Verletzung in einer blendenden Form befindet und wieder am laufenden Band scort. Der Nationalspieler hält seit seiner Rückkehr bei 23 Toren in 7 Spielen, ist für fast die Hälfte aller Diessbach-Tore verantwortlich und kann unter Umständen eine Partie im Alleingang entscheiden. Diessbach gehört zwar nicht zu den Lieblingsgegnern, wurde aber zuhause auch schon bezwungen. Die letzten beiden gewonnenen Partien stärkt das Selbstvertrauen und sollte die Hausherren zudem beflügeln.