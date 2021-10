Selbstbewusst selbstverteidigen

Sämtliche Klassen der Volksschule Tisis lernen in Wing Tsun Kurs Gewaltprävention

Der Elternverein der Volksschule Tisis hat eine Projektwoche zur Gewaltprävention organisiert, die vom 11. bis 15. Oktober 2021 stattfindet. Schülerinnen und Schüler lernen dabei, wie man Konfliktsituationen sicher bewältigen und das Leben gewaltfrei meistern kann. Etwa 100 Schüler aus neun Klassen nehmen dafür an einem Win Tsun Kurs teil.

Mit Günter König , der seit 2018 die WingTsun Schule in Feldkirch leitet, konnte ein sehr kompetenter und erfahrener Projektpartner gewonnen werden. Der Kurs verfolgt mehrere Ziele: Die Kinder lernen Grenzen zu ziehen, sich zu verteidigen und selbstbewusst aufzutreten, aber auch wie man anderen hilft und weder Opfer noch Täter wird. Eine wichtige Rolle spielt, sich in Sprache, Mimik und Gestik klar und deutlich auszudrücken.

Im Mittelpunkt des Kurses in Gewaltprävention und Wing Tsun stehen Themen wie: Was ist Gewalt und wie entsteht sie? Wie kann ihr ihr möglichst gewaltfrei entgehen? Wie strahle ich maximale Sicherheit aus, um gar nicht erst als Opfer in Betracht zu kommen? Wie trainiere ich meine natürliche Intuition? Wie unterscheidet sich Selbstbehauptung von Selbstverteidigung? Wie schaffe ich es, dass mich Zeugen verstehen und mir helfen?