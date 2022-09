Seit zwei Jahren mit dem Katamaran auf Weltreise

Schon zwei Jahre "on tour" und noch kein Ende in Sicht: Roland und Eveline Witsch aus Höchst sind mit ihrem Katamaran noch immer auf Weltreise. W&W erzählten sie, was sie dabei bisher erlebt haben.

Die See liegt ruhig vor der griechischen Inselgruppe Dodekanes in diesem Frühjahr – und dort, im türkisblauen Wasser liegt auch der Katamaran Aries von Roland und Evelyn Witsch. Und wen trifft das Ehepaar wohl an diesem gefühlten Ende der Welt? Die früheren Nachbarn aus Vorarlberg! „Komischerweise kannten wir sie damals im Ländle nur vom Sehen“, erzählt Roland im Gespräch mit W&W. „Dort in Griechenland haben wir sie erstmals besser kennengelernt. Das Leben geht eben oft seltsame Wege.“