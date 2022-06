Seit 20 Jahren im Einsatz für Eltern und Kinder

Die Hebammenpraxis Dornbirn lud zum Tag der offenen Tür.

Dornbirn. Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Hebammenpraxis Dornbirn vergangenen Freitag das 20-Jahr-Jubiläum und gleichzeitig die Übergabe an eine neue Generation. Die drei Gründerinnen Elisabeth Spiegel-Hefel, Edith Ritter-Ladstätter und Daniela Mittelberger-Erath verabschieden sich in den Ruhestand und übergeben ihre Praxis zukünftig in die vertrauten Hände ihrer langjährigen Mitarbeiterin Helga Peter sowie den beiden Neuzugängen Lisa Fleisch und Katharina Brunner.