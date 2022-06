Seit 150 Jahren summt es in Tisis

Bienenzuchtverein feiert großes Jubiläum am Vereinsgelände.

FELDKIRCH „Es ist nicht nur ein Hobby – es ist eine Passion!“, wissen die Mitglieder des Bienenzuchtvereins Feldkirch, die heuer ihr ganz besonderes Jubiläum feierten. Seit eineinhalb Jahrhunderten summt es nun schon am Vereinsgelände in Tisis. „Wir sind einer der ältesten und größten Imker-Vereine in Vorarlberg mit sehr aktiven und begeisterten Mitgliedern“, erklärt Obfrau Barbara Nemetschke. „Wir sind in der glücklichen Situation, über ein sehr großes Vereinsgelände mit Vereinsheim, Werkstätte, Lagerraum, Schleuderraum und Bienenhaus zu verfügen. Dadurch können wir insbesondere Neueinsteigern wertvolle Unterstützung bieten.“ Rund 50 aktive Imker zählt der Bienenzuchtverein Feldkirch. Jene Mitglieder sind ebenfalls Teil des Imkerbundes im Landesverband. Weitere 30 Mitglieder sind unterstützend in verschiedenen Bereichen für den Verein tätig. Jeder Imker zählt zwei bis 50 Völker (im Schnitt 6 Völker). An den Stammtischabenden, die jeden ersten Donnerstag im Monat stattfinden, steht der Austausch im Mittelpunkt. Auch Fach- und Demetervorträge finden in diesem Rahmen statt. „Allein durch den Erfahrungsaustausch lernt man irrsinnig viel über die Nutztiere kennen“, so Nemetschke.