"Sein inneres Kind freilassen"

Am 16. März wurde die erste Comic Con im Ländle veranstaltet. Zülal von der WANN & WO Redaktion hat sich unter die Leute gemischt und Eindrücke gesammelt.

Als ich gehört habe, dass es eine Comic Con in Dornbirn geben soll, war ich natürlich richtig aufgeregt. Veranstaltungen dieser Art gibt es bei uns im Ländle normalerweise, wenn überhaupt, nur in kleinerer Ausgabe. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als ich gelesen habe, dass die Con in der Dornbirner Messeshalle stattfindet.