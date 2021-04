Adelsexpertin, Arbeitslose und der Alt-Landeshauptmann

Am Freitag sind Lisbeth Bischoff, Herbert Sausgruber und Johannes Kopf zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Freitag starb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Lisbeth Bischoff spricht mit Gerold Riedmann über seine Rolle im britischen Königshaus und den Weg der Royals in die Zukunft.

Herbert Sausgruber war 14 Jahre Landeshauptmann von Vorarlberg, ehe er 2011 sein Amt abgab und in Pension ging. In "Vorarlberg LIVE" spricht er über die aktuelle politische Lage und das Verhältnis von Bund und Ländern in der Krise.