Seilbahn Schnifis wieder in Betrieb

Seil erneuert, behördliche Freigabe erteilt und mit “frischem TÜV” in den Herbst

SCHNIFIS Lange standen heuer die Räder des „Schnifner Bähnles“ still, doch nun geht es wieder aufwärts. Dank dem Zuspruch vieler Menschen und Institutionen in Vorarlberg und im Rheintal sowie einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne konnten die Seile ausgetauscht werden und die Bahn wieder in Betrieb genommen werden. In letzter Minute erreichte die Seilbahn am Freitag zur Eröffnungsfeier noch die behördliche Freigabe.