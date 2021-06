Sehnsucht nach Sonne und Swing

Poesie und spritziger Jazz wecken bei „Kultur im Jetzt“ im Dreiklang die Reiselust

SCHNIFIS Reisesehnsucht geweckt und zugleich mit stimmungsvoller Live-Musik und Poesie den Durst nach Kultur gestillt: Der Auftakt zu „Kultur im Jetzt“ in der Dreiklang-Region ist in und um den Laurentius-Saal in Schnifis glänzend gelungen.