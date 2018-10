Sehenswertes Revival

Die Legendenmannschaft des FC Schruns trat gegen die Altherrenmannschaft des SC Freiburg an

Zu einer freundschaftlichen Begegnung, die aber trotz allem von Kampfgeist geprägt war, kam es am vergangenen Samstag auf dem Fußballplatz des FC Schruns. Die AH Mannschaft des SC Freiburg traf auf die Legendenmannschaft des FC Schruns. Trotz dem fortgeschrittenen Alter einiger Spieler gab es durchaus sehenswerte fußballerische Spielzüge, technische Finessen und viele Tore. Mit von der Partie waren bekannte Fußballer wie etwa Chabbi Lassad, der derzeit in Thailand in der ersten Liga als Trainer arbeitet. Die Schrunser kämpften mit viel Herz und der ehemalige Spielertrainer Rainer Wachter schoss sogar ein absolut sensationelles Tor gegen die Freiburger. Und auch Chabbi Lassad erzeilte einen Treffer, sowie Christoph Stocker. Dennoch ging die deutsche Mannschaft mit 4:3 als Sieger aus der Partie hervor, was der guten Stimmung, die anschließend im Klubheim herrschte allerdings keinen Abbruch tat.