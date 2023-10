Sehenswerte Fotos

Die Tage zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen ist für den Fotoclub eine bewährte Tradition, um zur Fotoausstellung in den Ramschwagsaal zu laden.

Heuer stellen 19 Fotografinnen und Fotografen ihre besten Bilder der Clubmeisterschaft aus und zeigen vielfältige Arbeiten zum Thema „Landschaft“. Eine Sonderausstellung widmet sich zudem dem Thema „Spiegelung“. Nach der Vernissage am Freitag-Abend ist die Ausstellung am Samstag, 28. Oktober, von 17 bis 21 Uhr, am Sonntag, 29. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, am Montag, 30. und Dienstag, 31. Oktober, von 19 bis 21 Uhr und schließlich zu Allerheiligen, von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Nach dem positiven Echo in den vergangenen Jahren, findet übrigens auch heuer wieder eine Publikumswertung statt. Der Eintritt ist frei.