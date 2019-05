Sehenswerte Ausstellung

Zum 20 Jahr Jubiläum zeigt die MAP Kellergalerie die Ausstellung „Fuge“ von Hermann Nitsch

Er ist einer der renommiertesten Künstler der Gegenwart, der 80jährige Hermann Nitsch. Und genau jener stellt unter dem Titel „Fuge“ in der MAP Kellergalerie einen sehr interessanten Bilderzyklus in Schruns aus. So werden neueste Druckgrafiken und bedruckte Schüttelbilder gezeigt. Dabei gewährt die MAP Galerie in Schruns erhellende Einblicke in eine ungemein produktive Beziehung zwischen Künstler und Drucker, zwischen Hermann Nitsch und dem Rankweiler Markus Gell.