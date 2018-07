Sehenswerte Ausstellung

Die Vernissage „Nachname Palacz“ zog zahlreiche Interessierte in die MAP Kellergalerie

Es war ein herrlicher Sommerabend, als der Galeriebetreiber Johann Trippolt zur Vernissage der Ausstellung „Nachname Palacz“ in die MAP Kellergalerei lud. Die Ausstellung wird – wie auch der Titel „Nachname Palacz“ vermuten lässt von einer Familie bestritten. Dennoch ist es keine Gemeinschaftsarbeit, denn jeder Künstler zeigt unterschiedliche Arbeiten und Positionen. So dringt Inge Kerschbaum-Palacz in die Oberfläche von Karton ein, verletzt ihn und lässt ihn heraus quellen. So entstehen unterschiedlichste Strukturen und erzählen vom Werden und Vergehen, vom Leben und vom Sterben. Die Künstlerin fand ihren persönlichen Zugang zur Kunst durch ihre Arbeit als Kunsttherapeutin.