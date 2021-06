Akademie Vorarlberg U-18-Tormann Simon Bodrazic wechselt zum Zweitligist FC Dornbirn.

Simon Bodrazic war die letzten sechs Jahre bei den drei Altersstufen in der heimischen Fußballakademie zwischen den Pfosten. „Ich sehe für mich in Dornbirn die beste Perspektive für die nächsten Jahre zur Weiterentwicklung als in Lustenau oder gar in Altach. Im ersten Schritt gilt es sich an den Erwachsenenfußball im Profibereich zu gewöhnen und in der weiteren Folge zu etablieren“, so der 18-jährige Simon Bodrazic. Und mit Andreas Morscher und Oldie Erwin Wawra kümmern sich zwei ehemalige Aushängeschilder um die Torhüter auf der Birkenwiese.