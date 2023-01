"Sehe Bewegung" - Die Diskussionen gehen weiter

Am Montag lud VN-Redakteurin Magdalena Raos Vertreter aller politischen Parteien zur Diskussionsrunde bei "Vorarlberg LIVE".

Die Grüne Klubobfrau Eva Hammerer fasst es am Ende von Vorarlberg LIVE zusammen: "Wir sind jetzt ja schon wieder an einem Verhandlungstisch." Was die Reform für die Verfahrensordnung für Untersuchungsausschüsse im Vorarlberger Landtag betrifft, sei sie nun wieder optimitischer: "Ich sehe Bewegung."