Segnungsfeier in der Nepomukkapelle in Bregenz

Am Valentinstag haben Sonja und Richard Elsler in Lech standesamtlich geheiratet - am 5. November 2022 fand die Segnung in der Nepomukkapelle statt.

Am Valentinstag, 14.2.2022 haben Sonja und Richard Elsler in Lech standesamtlich geheiratet. Dem Brautpaar war es längst ein Bedürfnis diesem Lebensabschnitt eine Bedeutung zu geben. Da im Sommer viele Freunde verreist waren, entschied sich das Paar für eine Segnung am 5. November in der Nepomuk-Kapelle.

Vor dem Hotel Weißes Kreuz wurden Sonja und Richard von einer Kutsche abgeholt und samt den Trauzeugen Claus und Monika Haberkorn zur Kapelle gefahren. Dort wartete schon der dritte Trauzeuge Wolfgang Posch mit Monika mit dem Brautstrauß. Pfarrer Anton Bereuter gestaltete den katholischen Gottesdienst und Edeltraud Burtscher sorgte für die musikalische Begleitung. Nach der Messe wurde zur Agape in die Weinstube Kinz gebeten, wo auch Bürgermeister Michael Ritsch mit Yvonne, sowie Stadtrat Florian Rainer mit Julia, dem Paar gratulierte.

Im Festsaal "Ferdinand" wurde bei einem exzellenten 3-Gänge-Menü mit musikalischer und komödiantischer Unterhaltung (Werner Ritschel mit Ingrid in Hochform) gefeiert. In seiner Begrüßungsrede wies unter anderem Richard Elsler darauf hin, dass von ihm exakt vor 40 Jahren das international tätige Institut Contacta gegründet wurde und seit nun 15 Jahren erfolgreich vom Trauzeugen Wolfang Posch weitergeführt wird.