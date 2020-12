Segnung für schwangere Frauen

Die Pfarre Dornbirn Hatlerdorf lädt für morgen, 8. Dezember, alle schwangeren Frauen zu einer Segnung ein.

Dornbirn. Morgen, 8. Dezember, dem Fest „Maria Erwählung“, sind alle schwangeren Frauen – alleine oder mit Partner und Familie – zu einer Schwangerensegnung in die Pfarrkirche Hatlerdorf eingeladen.

Wir leben in sehr unsicheren Zeiten. Gerade jetzt ein Kind zu erwarten und in diese Welt zu bringen, kann neben großer Freude auch ein unbehagliches Gefühl mit sich bringen. Geht alles gut? In welche Zukunft gehen wir? Die kleine Segnungsfeier kann im Vertrauen auf Gott und seine Liebe die Zuversicht junger Mütter stärken.

Diese Art von Segnung hat gerade in der Pfarre Hatlerdorf seit mehr als zehn Jahren unzählige Paare und Mütter in der Hoffnung bestärkt und mit Freude erfüllt.

WANN: 8. Dezember 2020, um 17 Uhr

WO: Kirche Dornbirn Hatlerdorf