Segenswünsche sicher überbracht

Nur im Freien oder online: Sternsinger in Frastanz überbrachten sicher Segenswünsche

FRASTANZ Auch heuer waren in Frastanz wieder etliche Sternsinger unterwegs. Rund ein Dutzend Sternsingergruppen mit Caspar, Melchior, Balthasar und dem Sternträger brachten die Friedensbotschaft zu den Häusern. Mit Abstand im Freien singend oder auch wie in Amerlügen, per Videobotschaft in die die Häuser, wurde der Segen überbracht. Der Segenswunsch “20 – C+ M+ B – 22” (“Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus”) wurde auch heuer etliche Male mit Kreide an die Türen geschrieben oder aufgeklebt. Im Gegenzug erhielten die Kinder viele Spenden und so manche Süßigkeit.

Für eine bessere Welt

Jedes Jahr rund um den Dreikönigstag überbringen die Sternsinger ihren Segen und die Hoffnung auf ein gutes neues Jahr. Dabei sind sie im Einsatz für eine bessere Welt: Mit den Spendengeldern werden jährlich rund 500 Sternsinger-Projekte unterstützt. Die Spenden aus Frastanz helfen heuer indigenen Völkern im Amazonas-Regenwald, ihre Landrechte zu sichern und die „Grüne Lunge der Erde“ vor der Abholzung zu schützen.

In sämtlichen Parzellen

Unter vorbildlicher Einhaltung der Corona-Regeln waren die Kinder mit ihren Begleitpersonen am Montag, dem 3. Jänner, und am Dreikönigstag, dem 6. Jänner, unterwegs. Am Montag waren das Ortszentrum, Gampelün, Halden, Roßnis, Frastafeders, Bardella, Sonnenheim, Beim Feldgatter, Lehenhöfstraße, Motten und Mariex an der Reihe. Dabei wurde auch Bürgermeister Walter Gohm im Gemeindepark feierlich der Segen überbracht. Am Dreikönigstag besuchen Sternsinger traditionell die Ortsteile Fellengatter und Bodenwald.

Mit Filmchen und Flyer

In Amerlügen ließen sich die Sternsinger, der momentanen Situation angepasst, etwas Besonderes einfallen: In der schönen Amerlügner Kapelle sangen die Kinder das Dreikönigslied auf, drehten einen kurzen Film daraus und sendeten ihn den Amerlügnern zu. Maximilian, Matthias, Paula, Leonie und Linus hatten einen großen Spaß beim Filmen. Zudem wurde ein persönlicher Brief an alle Haushalte in Amerlügen zugestellt, der ein Foto der Sternsinger, einen Flyer mit den Projekten und einen Zahlschein enthielt.