Segen bringen und Segen sein

Der Monat Februar steht in Dornbirns Kirchen ganz im Zeichen des Segens.

Dornbirn. „Segensreich durch den Februar“ heißt es ab nächster Woche in der Katholischen Kirche. Im Februar gedenkt man in der Katholischen Kirche gleich mehreren Heiligen: Am 2. Februar der Lichtmess mit Kerzensegnung, am 3. Februar dem Heiligen Blasius (Segen mit Bitte um Schutz vor Halskrankheiten), am 5. Februar der Heiligen Agatha (Segen über das Brot, Schutz vor Fieber, Krankheiten und Heimweh) und am 14. Februar dem Heiligen Valentin (Segen für Liebende).

In den Pfarrgemeinden in Dornbirn gibt es dazu viele Gelegenheiten, Segen zu empfangen und weiter zu schenken. Den Auftakt macht der „Blasiussegen to go“ in der mediativ gestalteten Carl Lampert Kapelle am 3. Februar (von 17.00 bis 19.00 Uhr). Am 4. Februar (von 9.00 bis 12.00 Uhr) gibt es die Möglichkeit beim Agathasegen vor dem Portal der Kirche St. Martin mitgebrachtes Brot segnen zu lassen.

Alles dreht sich um die Liebe

Pünktlich zum Valentinstag wird außerdem ein vielfältiges Angebot für Paare geboten. So steht in der Pfarrkirche St. Martin vom Samstag, 11. Februar bis Dienstag, 14. Februar ein spezieller Stationenweg zum Valentinstag zur Verfügung. Am 12. Februar (ab 19.00 Uhr) findet auch ein Segnungsgottesdienst für alle Paare mit anschließendem Umtrunk im Pfarrzentrum von St. Martin statt. Und auch ein Valentinssegen „to go“ für Paare unter dem Kirchenportal wird am 14. Februar (von 17.00 bis 19.00 Uhr) angeboten.