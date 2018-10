Seestadt Bregenz wartet auf Verkehrslösung für Neustart

Während beim Seequartier noch verhandelt wird, wurde es um die Seestadt ruhig. Diese wurde zwar vorerst zu den Akten gelegt, kann jedoch schnell wieder auf den Plan rücken.

Mit Konzept könne es schnell gehen

Es brauche daher einen umfassenden Ansatz und Gesamtkonzept, die Verkehrsthematik zu lösen. Der Prisma-Geschäftsführer erinnert hier auch an die Diskussion um ein Parkhaus am See. Sobald ein solches Konzept und neue Parkmöglichkeiten für die Innenstadt vorliegen, könne es mit der Seestadt wieder sehr schnell gehen.