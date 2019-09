â€žSeelsorgeraum Dornbirnâ€œ um mehr Akzeptanz bemÃ¼ht

Pfarrer Christian Stranz spricht im Interview über seine Vorhaben und Wünsche innerhalb der Kirche.

Dornbirn. Vor fünf Jahren wurde die Neuorganisation „Kirche in Dornbirn“ ins Leben gerufen. Moderator war von Beginn an Pfarrer Erich Baldauf. Wie bereits berichtet, hat er das Amt auf eigenen Wunsch abgegeben. In seine Nachfolge tritt Pfarrer Christian Stranz (53). Ab 1. September wird er nun die Geschicke leiten. Sein Bestreben wird in erster Linie darum gehen, den Seelsorgeraum (SSR) Dornbirn dessen Gründung nicht bei allen Gläubigen auf Akzeptanz gestoßen ist, in ruhigere Bahnen zu lenken. Der aus dem Burgenland stammende Priester ist seit 15 Jahren in Dornbirn Seelsorger des größten Stadtbezirks Hatlerdorf. Außerdem betreut er mit St. Martin und Haselstauden zwei weitere Pfarren. Daneben obliegen ihm als Steyler Missionar auch noch Aufgaben in der Ordensleitung.