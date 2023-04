"Seelenwerke" im kukuphi

Die Ausstellung von Andrea Maria Bauer in der Kellergalerie Kukuphi endet schon am Freitag, dem 21. April, am frühen Abend. Knapp davor gibt es noch eine Lesung um 17 Uhr.

Gemeinsam mit Angelika Ströhle-Rosenblattl präsentierte Günther Blenke vergangenen Sommer in der Bludenzer Kellergalerie kukuphi die Kunstausstellung „Metamorphosen und andere Prozesse“. Im März kehrte der Hohenemser Künstler und Kurator gerne wieder ins kukuphi zurück; diesmal aber als Vernissageredner anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Fragmente einer Reise durch den Schatten“ mit Skulpturen, Bildern, Poesie und einer Videoinstallation von Andrea Maria Bauer. „Günther Blenke hat mir Andrea Maria Bauer empfohlen“, verriet Künstlerin und Galeristin Sigrid Fritsche. „Du musst einmal zu ihr ins Atelier in Höchst gehen. Das ist unglaublich, was Andrea Maria macht.“ Diesem Ratschlag Blenkes folgte Sigrid Fritsche, die die Begeistung Blenkes sofort teilte, und so kam schließich dank Bauers Bereitschaft, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu zeigen, die Exposition im Städtle zustande.

Wesentliches im Zentrum

“Es ist mir ein große Freude und Ehre, eine so besondere Ausstellung mit zu eröffnen”, betonte Blenke. Ihm persönlich gehe es um Gestaltung und Verwirklichung. In den Arbeiten der Künstlerin stehe immer das Wesentliche im Zentrum. Er glaube, dass die Betrachtenden der Ausstellungsstücke umgehend merken, dass die Arbeiten beim Menschen “tief hinein gehen. Das, was die Artistin hier zeigt, ist für mich sehr berührend und ergreifend. Es sind für mich Seelenwerke, die sie hier darstellt. Andrea geht die Sachen, die ihr am Herzen liegen, wirklich mit viel Hingabe und Leidenschaft an”, streute Blenke der gebürtigen Bludenzerin Rosen. Entstanden sind die Exponate, die in der Kellergalerie zu sehen sind, innerhalb von ungefähr drei Jahren. “Die Ausstellung hat für mich eine Dichte, die ihresgleichen sucht”, stellte Blenke voller Bewunderung fest. “Begrüßt” werden die Besucher der Kunstpräsentation von der Skulptur Eva, am Eingang der Kellergalerie. Platziert ist sie “wie eine Wächterin, die auf das schaut, was hier herinnen passiert”, meinte der Vernissageredner. Zu den interessierten Besuchern der Ausstellung zählten in den vergangenen Wochen Persönlichkeiten wie der Landtagsabgeordnete Christoph Thoma, Kulturstadtrat Cenk Dogan, die Künstler Wilhelm Schramm mit Gattin Meise und Chantal Boso Flores, Fotograf Andreas Ender, Wolfgang und Margit Burtscher, Musikerin und Managerin Anita Dressel-Malang, Musiker Michael Rückner u. a.

Lesung in der Kellergalerie