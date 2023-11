Seelensonntag mit traditioneller Gedenkfeier

Traditionell luden der Kameradschaftsbund Götzis und die Marktgemeinde zur jährlichen Gedenkfeier am Seelensonntag.

Götzis . Die Vergangenheit soll nicht in Vergessenheit geraten, und aus diesem Grund fand auch in Götzis wiederum der traditionelle Seelensonntag statt – eine Gedenkfeier für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus.

Die Feierlichkeiten in diesem Jahr bestanden dabei aus zwei Teilen. Zunächst lud Pfarrer Rainer Büchel zu einem Gottesdienst, in welchem er vor allem das aufrichtige Zusammenleben sowie den Frieden würdigte und das menschliche Miteinander betonte. Anschießend leitete Kameradschaftsbund-Obmann Helmut Loacker in den zweiten Tei der Gedenkfeier über.