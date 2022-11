Seelensonntag mit traditioneller Gedenkfeier

Vergangenen Sonntag lud der Kameradschaftsbund Götzis und die Marktgemeinde zur Gedenkfeier am Seelensonntag ein.

Götzis . Die Vergangenheit soll nicht in Vergessenheit geraten und aus diesem Grund fand auch in Götzis am vergangenen Wochenende der traditionelle Seelensonntag statt – eine Gedenkfeier für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus.

Im Vorfeld an die Gedenkfeier lud Pfarrer Rainer Büchel in die Pfarrkirche St. Ulrich, wo er unter anderem die Wichtigkeit für das Miteinander ansprach sowie den Frieden würdigte und das Gemeinsame und Verbindende zwischen den Menschen besonders betonte. Im Anschluss leitete Helmut Loacker vom Kameradschaftsbund die Gedenkfeier und ging in seiner Rede besonders auf das Leid aller Opfer heute wie auch damals ein. „Leider haben wir mittlerweile 77 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg wieder Krieg in Europa – ein souveränes europäisches Land wurde völkerrechtswidrig angegriffen“, appellierte Loacker für ein Gedenken der Opfer der Gewalt in kriegerischen Auseinandersetzungen, auch der Opfer der Euthanasie.