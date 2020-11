Seelensonntag mit traditioneller Gedenkfeier beim Kriegerdenkmal

Lochau. Tradition in Lochau hat am Seelensonntag das „Gebet um den Frieden“ beim Kriegerdenkmal, auch im Gedenken an die gefallenen Soldaten und zivilen Opfer der beiden Weltkriege aus der Gemeinde, aber auch an die Opfer von Terror und Gewalt in aller Welt.

Unter strenger Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen trafen sich nach dem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Franz Xaver die Fahnenabordnungen von Kameradschaftsbund, Musikverein, Männergesangverein und Feuerwehr sowie Bürgermeister und Gemeindemandatare mit Pfarrer Georg Nigsch und der Pfarrgemeinde auf dem Friedhof beim Kriegerdenkmal zur Besinnung und einem gemeinsamen Gebet.