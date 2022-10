Seelensonntag: Im Gedenken an die Opfer des ersten und zweiten Weltkrieges

Einladung zur Eucharistiefeier und Ehrung der gefallenen Soldaten

Die Vergangenheit soll nicht in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund wird am Seelensonntag, dem 6. November 2022, eine Gedenkfeier für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus in der Pfarrkirche abgehalten.