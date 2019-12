Seehotel organisierte eine „Aufräum-Aktion“ am Kaiserstrand

Lochau. Aktiv im Einsatz waren zahlreiche Mitarbeiter des Seehotels, um bei prächtigem Spätherbstwetter gemeinsam am Lochauer Kaiserstrand aufzuräumen. Denn zu einem schönen Hotel gehört natürlich auch ein attraktives und sauberes Umfeld.

So organisierte das Lochauer Seehotel noch kurz vor dem Wintereinbruch diese Aufräumaktion am „hauseigenen“ Kaiserstrand, und 14 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen wie Direktion, Sekretariat, Bankett, Sales & Marketing, Küche, Buchhaltung und Service sowie zwei Lehrlinge waren hier gerne dabei. Mit Schubkarre, Kübeln, Abfallsäcken und Arbeitshandschuhen bestens ausgerüstet, wurde haufenweise Treibholz eingesammelt, dazu kam jede Menge Restmüll.

Bei warmem Tee und Glühwein sowie leckerem Kuchen konnte man nach Abschluss der Aktion gut gelaunt und stolz den Ausblick auf den schönen Strand ohne Müll und Treibholz so richtig genießen. Lob gab es zudem auch von den zahlreichen Spaziergängern und den Gästen des Hauses, die hier am schönen Kaiserstrand unterwegs waren.

Mit 102 Zimmern ist das Seehotel Am Kaiserstrand eines der größten Hotels in Vorarlberg. Seine ausgezeichnete Lage direkt am See, die Promenade und der Strand sowie das Badehaus im See sind die besonderen Highlights, zeichnen aber auch die Bodenseegemeinde Lochau als attraktiven Treffpunkt für Gäste aus nah und fern im Besonderen aus.