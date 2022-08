Seehotel "Am Kaiserstrand": Wann die Eröffnung geplant ist

Das Seehotel Am Kaiserstrand. ©Seehotel Am Kaiserstrand

Die Vorarlberger Eigentümer verfolgen eine ganzheitliche Modernisierung und Neuausrichtung des Hotels. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2023 geplant.

"Achtung, Baustelle!" heißt es bald im Seehotel "Am Kaiserstrand". Dessen neue Eigentümer, eine Vorarlberger Investorengruppe rund um Roland Pircher, lassen das direkt am Lochauer Bodenseeufer gelegene Haus in der Kategorie "4 Sterne Superior" von Grund auf adaptieren. Läuft alles nach Plan, soll im Frühjahr 2023 die Wiedereröffnung gefeiert werden.

Gesamtkonzept für neuen Glanz

Von der Öffentlichkeit unbemerkt sind die ersten Arbeiten im Keller und in den Technikräumen bereits im Gange. In Kürze werden nun nach und nach auch alle anderen Bereiche zukunftsfit gemacht. Man verfolge dabei ein Gesamtkonzept, berichtet Roland Pircher als Sprecher der Investoren: "Wir lassen die Küche rundumerneuern, das Restaurant und die Lobby werden neu gestaltet und der Spa- und Wellnessbereich wird umgestaltet", heißt es in einer Presseaussendung. Auch die Zimmer werden ein Facelift erhalten. "Das Hotel wird außerdem auf den neuesten Stand der Technik gebracht – von den internen IT-Systemen beispielsweise für die Gastronomie bis zum Gäste-WLAN."

Sanierung des Badehaus

Von außen wird das Seehotel ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen. Die denkmalgeschützte Fassade soll sorgsam aufgefrischt werden. Außerdem erfährt das Badehaus eine Sanierung, was den Holzbau und die Technik betrifft. Und schließlich werden die Einfahrt und die Parkplatzsituation sowie die Parkanlage am See umgestaltet. Die architektonischen Veränderungen und die Interieurgestaltung des neuen Seehotels "Am Kaiserstrand" würden dabei in erfahrenen Händen von renommierten Architekten und Hoteldesignern liegen.

Hotel wird von Eigentümern geführt

Anspruch der Investorengemeinschaft ist es, Vorarlberger Gastfreundschaft in das Ambiente des Seehotels "Am Kaiserstrand" einziehen zu lassen. "Anders als in der Vergangenheit wird das Hotel von der Eigentümergesellschaft geführt und an keine externen Hotelbetreiber vergeben. Und es wird ein Vorarlberger Management geben", verdeutlicht Pircher. Neben den Hotelgästen sollen auch Einheimische und Ausflugsgäste im Restaurant, Gastgarten und Badehaus die neue Gastlichkeit und Kulinarik erleben können.

Bewegte Geschichte – spannende Zukunft

Das Seehotel blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Vor hundert Jahren residierten im prunkvollen "Kaiser-Strand-Palast-Hotel" Kaiser Karl I. und Gattin Zita. Zuletzt im Besitz des österreichischen Bundesheers lag die Immobilie über Jahrzehnte brach. Gemeinsam mit regionalen Investoren hatte eine von Roland Pircher gegründete Errichtungsgesellschaft ein Nachnutzungskonzept für das insgesamt rund 20.000 Quadratmeter große Areal "Am Kaiserstrand" umgesetzt und im Zuge dessen die Bestandsimmobilien sorgsam revitalisiert. Neben dem exklusiven Hotel entstanden auch Wohnungen. Im Jahr 2010 feierte das Seehotel "Am Kaiserstrand" seine Eröffnung, 2012 erfolgte der Verkauf an die Deutsche Fondsvermögen AG bzw. die AFV1 Liegenschaftsbesitz GmbH & Co KG. Mit dem Rückkauf durch die Vorarlberger Investorengruppe im März 2022 hat für das Hotel eine neue Ära begonnen.

