Seehallencup in Hard live auf VOL.AT

Zeit für Hallenfußball: Mittwoch Abend startet in Hard der 6. Seehallencup und VOL.AT tickert das Turnier live.

Vom 2. bis 13. Jänner wird in Hard der Seehallencup gespielt. VOL.AT tickert jede Partie live direkt vom Spielfeld. Sowohl am Handy als auch an PC und Laptop sind unsere Liveticker verfügbar. Mit VOL.AT versäumt ihr kein Spiel, kein Tor und keine Entscheidung im Harder Seehallencup.