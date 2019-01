Weniger Teams, aber dafür auf neuen Hallenbelag

Mit dem Start des 1b-Turniers wird der Seehallencup in Hard eingeleitet.

Nur noch zwanzig Teams umfasst der eigene Bewerb der 1b-Mannschaften. Denn zum Abschluss der Turnierserie gibt es am 13. Jänner die Premiere von zehn teilnehmenden Teams der Frauen. „Wir wollen auch den Frauen eine Plattform bieten um in der Halle auf einem modernen Kunstrasen spielen zu können“, sagt OK-Chef Markus Gartner. Deshalb gibt es auch eine Reduzierung des Preisgeld vom 1b-Turnier. Der Siegerscheck in Höhe von 500 Euro wartet auf den Gewinner. Der Titelverteidiger Bremenmahd spielt heuer im Einser-Bewerb, ein neuer Champion wird gesucht. Hausherr Hard 1b, Lauterach 1b und FC Dornbirn 1b sind die Favoriten auf den Pott. Das Achter-Finale wird am 5. Jänner ab 12.30 Uhr gespielt.