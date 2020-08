Sechster ÖRV-Zeitfahr-Titel für Matthias Brändle

Der Hohenemser Matthias Brändle hat am Samstag in Lutzmannsburg seinen sechsten ÖRV-Meistertitel im Rad-Einzelzeitfahren geholt.

Frauen-Sieg an Kiesenhofer

Bei den Frauen war Anna Kiesenhofer (Cookina Graz) bei ihrer Generalprobe für den EM-Bewerb am Montag in der Bretagne eine Klasse für sich. Die in der Schweiz arbeitende Niederösterreicherin ließ die zweitplatzierte Astrid Lamprecht (SC Xterrians Jauntal) um 2:51 Minuten hinter sich und triumphierte zum zweiten Mal nach 2019.