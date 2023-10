Mit dem sechsten Platz bei den SwissFinals in Biel beendete das U16-Team der Wolfurt Walkers die Saison.

Dabei waren die Walkers-Youngsters, trotz der frühen und langen Anreise, bereits beim ersten Gruppenspiel gegen die Rolling Aventicum hellwach und starteten gleich mit einem knappen 1:0-Erfolg nach Penaltyschießen ins Turnier. Auch im zweiten Spiel starteten die Wolfurter wieder stark in die Partie, mussten sich trotz anfänglicher Führung am Ende allerdings Gastgeber Biel mit 2:4 geschlagen geben. Auch im letzten Gruppenspiel gegen Rossemaison wurde der Kampfgeist der jungen Walkers nicht belohnt und es setzte eine 0:4-Niederlage. Im letzten Spiel des Tages mussten sich die Wolfurter erneut geschlagen geben und verloren gegen das starke Team aus La Broye mit 1:5.

Somit ging es am zweiten Tag der SwissFinals für die jungen Walkers in den Platzierungsspielen um die Ränge fünf bis acht. Die Ländle-Auswahl zeigte sich im Spiel gegen die Rolling Aventicum von Beginn engagiert und motiviert. Nach einer schnellen Führung gaben die Cracks von Arno Ulmer die Führung nicht mehr aus der Hand und qualifizierten sich mit einem 3:1-Sieg für das Spiel um Platz fünf. Dabei ging es erneut gegen Biel und auch in diesem Spiel rollten die Hausherren am Ende mit einem Erfolg von der Platte. Am Ende blickten die jungen Walkers aber auf ein tolles Wochenende zurück und konnten sich auch als sechstbeste U16-Mannschaft der ganzen Schweiz feiern lassen. MIMA