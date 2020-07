Sechs Wochen ZA: Adi Gross sorgt erneut für Aufsehen

Der grüne Bundesrat und Teilzeit-Landesbedienstete hat sich für den Sommer sechs Wochen Zeitausgleich im Landesdienst am Stück genommen. Im Landhaus sehen Beobachter den Schritt als unpassendes Signal "in Zeiten wie diesen".

Der Vorarlberger Grün-Politiker, Landesbedienstete und Bundesrat Adi Gross (Jg. 1961) sorgt im Landhaus in Bregenz erneut für Aufsehen. Wie die Wirtschaftspresseagentur.com innerhalb weniger Tage gleich von mehreren Seiten erfahren hat, nimmt sich Gross bei seinem 50-Prozent-Job im Landesdienst über den Sommer gleich sechs Wochen Zeitausgleich und zwar am Stück. Diese vergleichsweise lange Arbeitsunterbrechung hat angeblich nicht nur in der Abteilung von Gross für große Verwunderung gesorgt, denn die Dauer sei für den Landesdienst eher ungewöhnlich, vom Zeitpunkt ganz zu schweigen.

Fatales Signal in "Zeiten wie diesen"

Auch wenn die Vorgehensweise von Gross völlig legal ist: Das Signal, welches er als Mitglied einer Regierungspartei auf Bundes- und Landesebene und Mitglied des Bundesrates sowie Landesbediensteter aussende, sei fatal, heißt es im Landhaus hinter vorgehaltener Hand. In Zeiten, in denen unzählige EPUs sowie Klein- und Mittelbetriebe in einer Wirtschaftskrise historischen Ausmaßes um ihr Überleben kämpfen und Mitarbeiter in den Unternehmen um ihre Arbeitsplätze bangen, gehe man nicht ausgerechnet sechs Wochen am Stück in Zeitausgleich. Hier gehe es auch um eine Vorbildwirkung, so die Kritik, zumal viele Landesbedienstete in den vergangenen Monaten ohnehin im Homeoffice gewesen seien, wo eine genaue Kontrolle der tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten sowieso unmöglich ist.