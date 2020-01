Sechs Punkte Wochenende fÃ¼r HSC II

Perfektes Wochenende für das zweite Team der Steinböcke

Zum Wochenabschluss kam es am Sonntag im Emser Herrenriedstadion zum Topspiel gegen den EHC Montafon. Die Steinböcke mit einem Blitzstart und Michael Beiter netzte bereits nach 33 Sekunden zur Führung der Hausherren ein. Auch in weiterer Folge die Emser mit leichten Vorteilen und Christian Messner sorgte in der elften Minute für die 2:0 Führung. Michael Beiter und Teemu Juppala erhöhten im Mitteldrittel auf 4:0, ehe die Gäste aus dem Montafon in doppelter Überzahl durch Pesjak zum 1:4 Anschluss trafen. In dieser Phase die Montafoner mit einem leichten Chancenplus, doch Benny Staudach scorte in der 32. Minute zum 5:1. Kurz darauf nutzte Pesjak erneut eine Überzahlmöglichkeit der Montafoner und erzielte das 2:5, ehe Patrick Breuß zum 6:2 einnetzte. Im Schlussabschnitt hatten beide Teams ihre Möglichkeiten, Michael Beiter und Christian Messner ließen sich nicht zweimal bitten und schoßen zum Endstand von 8:2 ein.