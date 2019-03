Sechs Minuten fehlten FFC Vorderland nur zur Sensation

83 Minuten lang roch es im Ratzstadion Röthis nach einer faustdicken Sensation.

FFC Vorderland führte gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz überraschend mit 1:0. ÖFB-U-19 Nationalspielerin Anna Bereuter sorgte mit einem raffinierten scharf geschossenen Aufsitzer aus knapp 30 Metern für die frühe Führung des Außenseiters (6.). In Unterzahl – Innenverteidigerin Geraldine Schnetzer wurde nach 62 Minuten ausgeschlossen – in der hektischen Schlussphase gelang dem Favoriten aus der Steiermark noch der Ausgleich und das Siegtor. Der 1:1-Ausgleich erzielte Julia Wagner (84.). In der Nachspielzeit schoss Stefanie Grossgasteiger aus spitzem Winkel die Grazer noch zum glücklichen Auswärtserfolg. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Vorderland noch Pech, als Jana Sachs mit einem scharfen Freistoß aus 25 Metern fast noch das 2:2 gelang (95.). „So nahe waren wir noch nie dran einem klaren Favoriten ein Bein zu stellen. Die taktische Meisterleistung wurde leider nicht belohnt. Zumindest einen Zähler hätte sich mein Team redlich verdient“, war FFC Vorderland Trainer Bernhard Summer bitter enttäuscht. Auch ohne die ÖFB U-17-Nationalspielerin Patricia Pfanner, Jasmine Kirchmann, Jacqueline Vonbrül und Yaribeth Ulacio präsentierte sich Vorderland gegenüber der 3:7 Niederlage in Bergheim stark verbessert, aber am Ende stand man mit leeren Händen da.