Sechs Meter abgestürzt: Arbeitsunfall in Dornbirn

Am Donnerstag kam es in Dornbirn zu einem Arbeitsunfall. Ein Arbeiter soll sechs Meter abgestürzt sein.

Am 14.09.2023 um 11:55 Uhr führte ein Arbeiter auf einer Baustelle in Dornbirn an einem im Rohbau befindlichen Gebäude Montagearbeiten im Obergeschoss durch. Hierzu stand der Handwerker auf einem Holzbrett, welches an der Fassade befestigt war.