Sechs Jahre Gefängnis für brutalen Überfall

Mit einem Küchenmesser hat der Angeklagte nach den gerichtlichen Feststellungen im März 2018 in Hörbranz 25 Mal auf den 41-jährigen Nigerianer eingestochen, davon 20 Mal gegen den Kopf.

Dafür wurde der unbescholtene Angeklagte im September 2018 am Landesgericht Feldkirch zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. In der Berufungsverhandlung in dieser Woche am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) wurde die Haftstrafe um ein Jahr erhöht und mit sechs Jahren rechtskräftig festgesetzt. Das teilte auf Anfrage OLG-Sprecher Wigbert Zimmermann mit.