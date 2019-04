Enten lösten am Wolfgangsee einen Unfall aus

Enten lösten am Wolfgangsee einen Unfall aus ©APA (dpa/Archiv)

Sechs Enten lösten Unfall in St. Gilgen im Flachgau aus

Sechs Enten haben am Mittwochabend in St. Gilgen am Wolfgangsee (Flachgau) einen Auffahrunfall ausgelöst.

Drei Fahrzeuge, die in Richtung Strobl unterwegs waren, prallten aufeinander, weil sich am rechten Straßenrand der B158 das freilaufende Federvieh aufhielt und offenbar auf die Fahrbahn laufen wollte. Bei der Kollision wurden drei Lenker leicht verletzt.

Fahrer unter medizinischer Versorgung Das Rote Kreuz brachte eine 21-jährige Autofahrerin ins Krankenhaus Bad Ischl. Die beiden anderen Lenker klagten laut Polizei über leichte Schmerzen, erklärten aber, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Zu dem Unfall kam es gegen 17.45 Uhr.

Auffahrunfall mit drei Autos Zunächst hielten mehrere Fahrzeuge an, um den Enten freie Bahn zu geben. Als sich die Wagenkolonne wieder in Bewegung setzte, prallte die 21-Jährige mit ihrem Auto frontal gegen einen Lastwagen, der wiederum auf den Pkw einer 28-Jährigen auffuhr. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.