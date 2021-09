Sebastian Apotheke Gisingen erstrahlt in einem neuen Glanz

Nach der dreimonatigen Bautätigkeit wurde die moderne Apotheke feierlich eröffnet.

FELDKIRCH. In Feldkirch stehen gleich sechs Apotheken für die Menschen zur Verfügung. Nach dreißig Jahren ist die Sebastian Apotheke Gisingen sozusagen in die Jahre gekommen. In nur drei Monaten wurde die Apotheke in der Kapfstraße Gisingen nun mit einem Umbau auf den allerneuesten Stand gebracht. Die Sebastian Apotheke Gisingen erstrahlt in einem hochmodernen neuen Glanz. Vor wenigen Tagen wurde die Apotheke in einem gebührenden Rahmen einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet. Ein automatischer Lagerautomat für alle Medikamente und diverse Kühl-Artikel wurde installiert. Per Computer kann das gewünschte Medikament von einer der zehn Mitarbeitern der Sebastian Apotheke vom Keller automatisch in den Verkaufsraum geliefert werden. Die Herstellung von hochwertigen Augentropfen übernehmen die Mitarbeiter selbst. Artikel von der Naturkosmetik aus dem Bregenzerwald erfreuen sich größter Beliebtheit. „Das zukunftsweisende Konzept bringt uns viele Vorteile. Wir können uns noch mehr um den Kunden kümmern. Alles wird viel transparenter und professioneller und wird sich in den nächsten Jahren bezahlt machen. Wir wollen den Menschen qualitativ hochwertige Produkte anbieten und es im Preis Leistung Vergleich auch verkaufen“, sagt Sebastian Apotheke Gisingen Geschäftsführerin Barbara Hennig. Für die Kunden ist auch das neue Labor sichtbar. Bei den Feierlichkeiten und der Wiedereröffnung in der Apotheke Gisingen überbrachte FPÖ-Landtagsabgeordnete Andrea Kerbleder die besten Glück- und Gratulationswünsche. Viele Stammkunden und Gäste aus dem Raum Feldkirch zeigten sich von der neugestalteten Apotheke in Gisingen mit einer Photovoltaik-Anlage begeistert. VN-TK