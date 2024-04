SDGs einen Platz im Schulalltag einräumen

Die Jugendbotschafterinnen für UN-Kinderrechte & SDGs der Caritas Auslandshilfe leiteten informative Workshops.

Anja Mittelberger und Antonella Oyhenart engagieren sich als Jugendbotschafterinnen ehrenamtlich für die Caritas Auslandshilfe und stellen in Workshops die UN-Kinderrechte und die 17 SDGs – die Nachhaltigkeitsziele – an Vorarlbergs Schulen vor. An zwei Vormittagen erhielten die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen der Mittelschule Wolfurt viele Informationen rund um die verfolgten Ziele.