SCRA öffnet neuen Ideenbriefkasten

Das neue Innovation Lab des SCR Altach soll den Fans die Möglichkeit geben, eigene Ideen einzubringen.

Entstanden ist nun die neue Homepage lab.scra.at – diese soll zukünftig die zentrale Anlaufstelle für alle eingebrachten Ideen sein. Dabei kann jeder seine Vorschläge für den Verein einbringen und so mithelfen den SCR Altach in verschiedenen Bereichen noch ein Stück besser zu machen, als er schon ist. „Wir ordnen die eingebrachten Ideen dann ein und stellen, wenn wir die Idee für hilfreich befinden, auch die Verbindung zum Verein her. Je nachdem wie viele Ideen-Vorschläge wir erhalten, wird es dann in gewissen Abständen die Möglichkeit geben, diese Idee beim Verein zu präsentieren und im Best Case umzusetzen“, erklären die Fußballfans die weitere Vorgehensweise.