SCRA Juniors mit drittem Erfolg

Die Altacher Amateure präsentierten sich weiterhin in einer guten Form und feierten im dritten Testspiel einen souveränen Erfolg.

Altach. Die Altacher Juniors befinden sich mitten in den Vorbereitungen auf die Frühjahrsmeisterschaft und konnten in einem weiteren Test am Samstag einen klaren Erfolg gegen den SV Kematen einfahren.