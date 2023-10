SCR Altach will Salzburgs Negativserie nochmals verlängern

Der Serienmeister aus der Mozartstadt hat in der Meisterschaft zweimal zuhause verloren.

Elf Runden sind noch im Grunddurchgang noch zu spielen, Altachs erster Gegner in der Rückrunde heißt dabei FC Salzburg.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

12. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Salzburg vs Altach

FC RB Salzburg – Cashpoint SCR Altach Samstag

Wals-Siezenheim, 17 Uhr, SR Harald Lechner

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga 17 der letzten 21 Spiele gegen den SCR Altach (3U 1N). Im Auftaktspiel dieser BL-Saison gewann Salzburg 2:0 in Altach.

Der FC Salzburg traf in der Bundesliga in den letzten 18 Spielen gegen den SCR Altach immer (insgesamt 46 Tore) – erstmals. Das gelang gegen die Vorarlberger zuvor nur dem FC Admira (19 Spiele).

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 11 Heimspielen gegen den SCR Altach ungeschlagen, verlor aber im Heimspiel der Vorsaison erstmals nach 10 Siegen in Folge wieder Punkte (1:1). Salzburg blieb nur in einem der 19 BL-Heimspiele gegen Altach torlos, am 7. März 2015 (0:1).

Der SCR Altach holte 13 Punkte aus den ersten 11 BL-Spielen und gewann drei davon bei vier Niederlagen – jeweiliger Hinrunden-Bestwert der Altacher in einer Saison der Bundesliga seit der Ligareform. Mehr Punkte aus den ersten 11 BL-Spielen holte Altach nur 2014/15 (16) und 2016/17 (20) – in beiden Saisonen landeten die Vorarlberger am Ende in den Top-6 – 2014/15 (3.) und 2016/17 (4.).

SCR Altach-Trainer Joachim Standfest feierte als Spieler in der Bundesliga am 14. April 1999 sein Debüt gegen Salzburg, am 27. Juli 1999 kam er ebenfalls gegen Salzburg erstmals in der Startelf zum Einsatz (jeweils für den GAK). Standfest absolvierte 60 BL-Spiele gegen Salzburg – mehr Spiele gegen einen Gegner hatten nur Michael Baur (jeweils 63 gegen Austria Wien und Salzburg) sowie Heribert Weber (62 gegen Austria Wien).

Salzburg menschelt

Eine eher ungewöhnliche Phase durchlebt gerade der FC Salzburg. Das Aushängeschild im österreichischen Fußball konnte von den letzten fünf Bundesligapartien nur eine für sich entscheiden (Anm: 0:4 bei Lustenau), der letzte Heimsieg datiert vom 3. September, für Salzburger Verhältnisse auch schon eine gefühlte Ewigkeit her. Mitnichten kann aber am Wochenende ein taumelnder Gegner erwartet werden, boten die Mozartstädter am Dienstagabend in der Champions League Inter Mailand mehr als nur Paroli. Bei der knappen 2:1 Niederlage im Guiseppe Meazza zog das Team von Gerhard Struber seinen gewohnten RB-Fußball auf und stellten somit Pavard und Co. häufig auf die Probe.

Altach und der nächste Schritt

Gegen ein RB-Team, welches aktuell nicht ganz an sein Leistungsmaximum herankommt, könnte unserem SCRA der nächste Schritt in die richtige Richtung gelingen. Gegen Linz und Wolfsberg zeigten die Rheindörfler zweimal sehr ansprechende Leistungen, auf der Habenseite bekamen Jäger und seine Mannen aber nur einen Punkt. Aufgrund der Chancenqualität hätten es auch sechs werden können. Die aktuelle Altacher Mannschaft ist in der Lage die Großen der Liga zu ärgern, allmählich strebt das Team von Joachim Standfest aber nach mehr. Der SCR Altach kann in Salzburg befreit aufspielen, mit demselben Engagement wie in den Partien zuvor ist auch beim Ligadominator etwas drinnen.

Knappe Resultate

Dies bewies auch der letzte Auftritt in Wals-Siezenheim. Zum Abschluss des letztjährigen Grunddurchganges verdienten sich die Altacher einen Punkt, beim 1:1 kassierte der SCRA erst in den letzten Minuten den Ausgleich. Auch beim Aufeinandertreffen am ersten Spieltag der laufenden Saison erwies sich der Sportclub vor allem in der ersten Hälfte als unangenehmer Kontrahent, bei der 0:2 Auftaktniederlage wäre durchaus mehr drinnen gewesen.

Mit einer ordentlichen Portion Mut werden die Vorarlberger in der Red Bull Arena auflaufen, die Mannschaft verspricht bereits jetzt vollen Einsatz in der Mozartstadt. Lautstark unterstützt wird das Team von unseren Fanclubs, welche wieder mit eigenem Bus anreisen werden.

