SCR Altach verliert das Heimspiel gegen Klagenfurt mit 0:1

Die Kärntner bleiben so etwas wie ein Angstgegner für die Rheindörfler, ein Treffer von Jaritz in Halbzeit eins entscheidet die Partie.

Im vorletzten Heimspiel des Jahres empfing der CASHPOINT SCR Altach die Klagenfurter Austria. Erneut lief es für die Rheindörfler gegen die Kärntner nicht nach Wunsch, die Pacult-Elf nimmt am Ende alle drei Zähler mit.

Wallner vertritt

Schon vor der Partie gab der SCRA einen Ausfall bekannt: Trainer Joachim Standfest konnte krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stehen, so coachte Roman Wallner.

Nach einer fünfminütigen Abtastphase zu Beginn, drang der SCRA gleich brandgefährlich in den Klagenfurter Strafraum ein. Gugganig bediente Ingolitsch mit einem sehenswerten Chip-Ball über die Abwehr und der Altacher Schienenspieler visierte die lange Ecke an. Menzel konnte das 1:0 mit einer Fußabwehr verhindern. Die Altacher hatten dann in der Anfangsphase alles im Griff, trotzdem sollte dies die beste Altacher Möglichkeit vor dem Seitenwechsel bleiben.