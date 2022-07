SCR Altach unterstützt LaufWunder in Bludenz

Da blieb den Schüler*innen der VS Bludenz Mitte doch beinahe die Luft weg. Und das nicht nur, weil sie 45 Minuten für ukrainische Kinder in den Lerncafés der Caritas gelaufen sind, sondern weil die Profispieler des SCR Altach mitgemacht haben – zumindest für eine Runde.

Es war ein wirklich toller Tag für alle Beteiligten, als vergangene Woche das LaufWunder der Volksschule Bludenz Mitte im Stadion in Bludenz nicht über die Bühne, sondern über die Laufbahn ging. Rund 300 Kinder von der ersten bis zur letzten Volksschulklasse rannten, spazierten, hüpften, was auch immer Runde um Runde – jeweils 400 Meter pro Durchgang – und sammelten so Spenden für Kinder aus der Ukraine, die in den Lerncafés der Caritas beim Lernen unterstützt werden. Pro Runde erliefen sie die vorher vereinbarte Runden-Gage von ihren privaten Sponsor*innen: Von der Oma, über den Onkel bis zum Nachbar, oder zur Freundin der Mama war alles dabei. „Es ist unglaublich, mit wieviel Begeisterung und Power unsere Kinder bei der Sache waren“, freut sich Direktorin Manuela Schmidle. Und auch Sabine Fulterer, Leiterin der youngCaritas, ist beeindruckt: „Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie die Kids ihre Runden gelaufen sind. Sie haben gestrahlt und gelacht und hatten sichtlich Spaß an der Sache.“