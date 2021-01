SCR Altach und FC Dornbirn bei Auszahlung im Ligafonds Schlusslicht

Bundesligist SCR Altach und FC Dornbirn sind bei der Auszahlung des Ligafonds der österreichischen Bundesliga Letzter. Austria Lustenau ist zufrieden

Ärger und Verwunderung im Lager von Bundesligist SCR Altach. Als „kleine“ Entschädigung für die Geister-Heimspiele im Zeitraum Juli bis September 2020 haben die Rheindörfler 100.000 Euro von Ligafonds der österreichischen Bundesliga überwiesen bekommen. Allerdings hat Altach am wenigsten aller zwölf Bundesligavereine in Österreich an Einnahmenverlust erhalten. Hingegen hat Rapid Wien als Erster in der Reihung der Einnahmen satte 1,4 Millionen als Entschädigung bekommen. Fehlende Zuschauereinnahmen, weniger Sponsoren, keine Gastronomie, kein VIP Klub wurden in diesem Ligafonds berücksichtigt aber zum großen Teil waren es ganz unterschiedliche Auszahlungen an die Bundesliga- und Zweitligaklubs.