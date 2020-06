SCR Altach trifft auf WSG Tirol

Mit dem Klassenerhalt in der Tasche trifft der CASHPOINT SCR Altach am drittletzten Spieltag des Qualifikationsdurchgangs auswärts auf die WSG Tirol (Sa, 17 Uhr). Nachdem unter das primäre Saisonziel am Dienstag ein Haken gesetzt werden konnte, geht es nun darum, Platz zwei und damit den Europacup Play Off-Platz zu verteidigen.

Liveticker zum Spiel

Die Tiroler konnten im Qualifikationsdurchgang bislang erst einen Sieg einfahren und schweben in akuter Abstiegsgefahr. Auch im direkten Vergleich hat Altach in dieser Saison bislang klar die Nase vorne – beide Duelle im Herbst wurden gewonnen, vor drei Wochen trennte man sich in der CASHPOINT Arena dann 1:1-Remis. Alex Pastoor möchte nach dem Auftritt am Dienstag, der zwar den Klassenerhalt sicherte, mit Ausnahme der ersten viertel Stunde aber nicht zufriedenstellend war, wieder mehr Spannung und Emotionalität bei seiner Mannschaft sehen. Wenn das gelingt, bleibt der SCRA auch im achten Spiel der Qualifikationsgruppe ungeschlagen – da ist sich der Niederländer sicher.